یاس سی ورلڈ ریسرچ اینڈ ریسکیو سینٹر کا ’ون اوشن‘ فوٹو مقابلے کا اعلان

ابوظہبی، 29 اکتوبر، 2026 (وام) -- یاس سی ورلڈ ریسرچ اینڈ ریسکیو سینٹر نے ابوظہبی میری ٹائم ایوارڈز کے اشتراک سے ’ون اوشن فوٹو مقابلے‘ کا اعلان کیا ہے، جس کے ذریعے امارات بھر کے فوٹوگرافی کے شوقین افراد کو سمندری حیات اور ماحول کی خوبصورتی اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔
مقابلہ متحدہ عرب امارات کے 10 سال یا اس سے زائد عمر کے تمام شہریوں اور رہائشیوں کے لیے کھلا ہے۔ اس کا مقصد تخلیقی فوٹوگرافی کے ذریعے سمندری حیاتیاتی تنوع اور تحفظ کی اہمیت کے بارے میں آگاہی بڑھانا ہے۔
مقابلے میں 4 کیٹیگریز رکھی گئی ہیں، جن میں سمندری حیات، ساحلی و سمندری مناظر اور سمندری تحفظ کے موضوعات شامل ہیں۔ تصاویر کا جائزہ تخلیقی انداز، بصری اثر، کہانی، زاویۂ نگاہ اور سمندری ماحول سے تعلق کی بنیاد پر لیا جائے گا۔
10 سے 17 سال کی عمر کے شرکاء کے لیے یوتھ کیٹیگری مختص ہے، جبکہ باقی 3 کیٹیگریز 18 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے ہیں۔ ان میں میرین کنزرویشن میسج کیٹیگری میں پائیداری، ذمہ داری اور سمندری تحفظ سے متعلق تصاویر، جبکہ میرین وائلڈ لائف میں مختلف سمندری انواع کو نمایاں کیا جائے گا۔
عرب خطے کے سمندری ماحول کی کیٹیگری میں خطے کے منفرد ساحلی و سمندری مناظر اور سطحِ آب کے اوپر اور نیچے موجود حیات کو اجاگر کیا جائے گا، تاکہ ان کی قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی اہمیت کو نمایاں کیا جاسکے۔
مقابلے میں مجموعی طور پر 12 فاتحین کا انتخاب کیا جائے گا۔ ان کی تصاویر ایک سال تک یاس سی ورلڈ ریسرچ اینڈ ریسکیو سینٹر میں نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی اور سینٹر کے 2027 کے کیلنڈر میں بھی شامل ہوں گی۔
ہر کیٹیگری میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو مختلف انعامات اور خصوصی تجربات بھی دیے جائیں گے، جن میں سینٹر کے پردۂ پشت دورے اور ڈوگونگ مالقوت سے خصوصی ملاقات شامل ہے۔
مقابلہ یاس سی ورلڈ ریسرچ اینڈ ریسکیو سینٹر کی سمندری تحفظ کو فروغ دینے اور نئی نسل میں سمندری حیات کے تحفظ کا شعور اجاگر کرنے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔