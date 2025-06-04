韩国5月出口下降1.3% 结束三个月连续增长态势

阿通社首尔6月1日电 韩国5月出口较去年同期下降1.3%，结束了连续三个月的增长态势。

韩国产业通商资源部今日发布的政府数据显示，5月出口额为573亿美元，进口额同比收缩5.3%至503亿美元，实现贸易顺差69.4亿美元。

该部指出，出口下降主要受对美出口大幅下滑拖累，对美出口减少8.1%至100亿美元，受特朗普政府关税政策负面影响，特别是对汽车进口征收25%关税，削弱了这一重要行业的表现。

对韩国最大贸易伙伴中国的出口同比下降8.4%至104亿美元，受半导体和石化产品需求下降影响。对东盟国家出口下降1.3%至100亿美元。

相比之下，对欧盟出口增长4%至60亿美元，受汽车和半导体需求增长推动，连续第三个月实现增长。

韩国产业部长安德根表示："美国关税政策显然对全球经济和韩国出口造成冲击，这从对美国和中国出口双双下降中可以清楚看出。"

他补充说，国际油价在5月大幅下跌至每桶60美元，导致石油和石化产品出口同比减少超过20%，这是韩国整体出口下降的主要原因。