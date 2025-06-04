迪拜国际商会曼谷设立新代表处 助力深化迪拜-泰国经贸合作

阿通社迪拜6月1日电 迪拜国际商会宣布在泰国首都曼谷新设海外代表处，全球代表处总数增至36个。此举旨在吸引泰国企业和投资进入迪拜，支持迪拜企业拓展海外业务，推动双方贸易合作升级，强化与泰国商界及公共和私营部门的战略合作。

新代表处将推广迪拜的竞争优势，巩固其全球商业枢纽地位，为泰国企业提供投资信息，助力其顺利进入迪拜市场，发挥迪拜作为国际扩展门户的独特优势。这是“迪拜全球”计划的重要组成部分，目标到2030年在全球设立50个代表处，推动迪拜成为世界领先的商业中心，持续吸引外资。

迪拜国际商会总干事穆罕默德·阿里·拉希德·卢塔赫表示，泰国是迪拜的重要贸易伙伴，曼谷代表处的成立标志着两地贸易关系迈上新台阶。

他指出，代表处将为有意进军迪拜市场的泰国企业创造更多机会，充分利用迪拜的战略优势，促进双方投资关系发展。

代表处于“与泰国开展业务论坛”期间正式启用。该论坛是迪拜国际商会东南亚商务考察团的一部分，吸引474名官方和商界人士参加，期间促成288场迪拜与泰国企业双边洽谈。

2024年，迪拜与泰国非石油贸易额达到238亿迪拉姆，同比增长23.3%。截至去年底，注册为迪拜国际商会会员的泰国企业达到190家，同比增长28.4%，显示两地经贸联系日益紧密。

迪拜国际商会确定了铁铝制品、化肥、饲料和美容产品为对泰国出口的重点行业。租赁服务、可再生能源、物流配送及医疗旅游则为迪拜企业在泰国的重要投资领域。

