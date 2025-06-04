阿治曼王储见证签署10亿迪拉姆港口扩建合作协议

阿通社阿布扎比2025年6月1日电 阿治曼酋长国王储、执行委员会主席谢赫阿马尔·本·胡迈德·阿尔努艾米殿下，于1日见证了阿治曼港口与海关局与全球港口运营商——和记港口集团签署合作备忘录。根据协议，双方将共同投资10亿迪拉姆，用于阿治曼港基础设施的扩建与提升。

根据备忘录内容，双方将制定一项为期15年的综合发展计划，以国际最佳实践为标准，全面升级阿治曼港的作业效率、安全水平及运营速度，吸引更多国际航运线路，推进数字化转型，运用人工智能技术实施智能港口管理，进一步巩固其作为地区重要物流枢纽的战略地位。

谢赫阿马尔殿下表示：“我们欢迎此次具有战略意义的合作，项目不仅展示了阿治曼酋长国的重要地位，也助力落实阿治曼2030愿景，提升其在全球经济版图中的竞争力与影响力。”

他指出，阿治曼拥有优越且不断进化的投资环境，政府致力于扩大内外资投资渠道，认为港口发展是推动贸易、安全和经济未来发展的关键举措。

他强调，阿治曼港的扩建项目将在支持供应链、促进进出口贸易方面发挥关键作用，同时致力于打造可持续、环保的基础设施，并注重培养具备现代港口管理技能的本地人才队伍。

合作备忘录由阿治曼港口与海关局主席谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜拉·阿尔努艾米博士阁下与和记港口集团中东及非洲区总经理安迪·崔代表双方签署。

谢赫·穆罕默德表示，签署此份备忘录体现了最高委员会成员、阿治曼酋长谢赫-胡迈德-本-拉希德-阿尔努艾米殿下和阿治曼王储、执行理事会主席谢赫-阿马尔-本-胡迈德-阿尔努艾米殿下的愿景，即通过战略合作推动技术转移、扩大投资机会，并建立一套高效、符合国际标准的港口与物流管理体系。

他指出，该备忘录是巩固阿治曼港作为阿联酋及区域海运体系战略枢纽的重要一步，尤其是在和记港口集团自2011年起在阿治曼港取得合作成功的背景下，更显合作基础牢固与前景广阔。

