阿联酋启动政府人工智能首席执行官培训项目 培养未来领军人才

阿通社迪拜6月1日电 阿联酋“人工智能、数字经济与远程工作应用办公室”联合迪拜伯明翰大学，正式启动政府人工智能首席执行官培训项目，旨在培养政府部门人工智能领域的领导人才，确保智能技术解决方案的持续发展与应用，提升政府数字化能力，加快先进技术采纳，巩固阿联酋在全球人工智能领域的领先地位。

人工智能、数字经济和远程工作应用国务部长奥马尔-苏丹-奥拉马阁下指出，赋能领导人才是国家实现稳健发展和未来竞争力的基础。通过提供工具与知识，推动积极变革文化，助力实现国家战略目标，塑造具有创新精神和未来视野的领导团队。

他强调，阿联酋政府致力于投资本土领导力，打造以创新和技术为核心的竞争优势，进一步巩固国家作为全球可持续发展与知识经济引领者的地位。

该为期两周的培训项目融合理论与实践，提供最新人工智能趋势和战略指导，助力首席执行官领导政府人工智能项目，妥善应对伦理、法律及技术挑战，激发创新思维，推动符合2031人工智能战略的国家目标。

课程涵盖人工智能潜力、成功案例、研究、治理、历史经济、生成式人工智能及其在政府管理、医疗、社会、网络安全、能源、智慧城市、智能应用、创业和公共部门的应用，辅以大数据、机器学习等多项技术培训。

据悉，阿联酋政府人工智能首席执行官职位经内阁批准设立，内阁由副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆主持。职位候选人须具备对快速变化技术环境的深刻理解和对人工智能最新发展的把握，旨在推动政府智能解决方案的开发与应用，助力实现“我们阿联酋2031”愿景中全球人工智能与数字技术领导目标。