阿联酋拳击持续突破 备战2028洛杉矶奥运

阿通社阿布扎比6月1日电 阿联酋拳击运动近年来不断取得佳绩，选手在国内外各大赛事中屡获奖牌，展现出强劲实力。

阿联酋拳击由2002年成立的拳击协会统一管理，重点培养青少年及有潜力的新生代拳击手，致力于推动拳击运动全面发展。通过多样化的国内外比赛，打造具备奥运竞争力的拳击队伍，目标锁定2028年洛杉矶奥运会。

近期成绩包括：巴林国际学校运动会获得1金1银2铜；两年前迪拜举办的亚洲青年拳击锦标赛摘得2银5铜7枚奖牌；开罗阿拉伯青年拳击锦标赛获一铜牌；去年意大利世界拳击锦标赛派出4名选手，取得历史性好成绩。

阿联酋拳击协会已正式加入“世界拳击理事会”，获得国家奥委会和体育部支持，理事会将取代国际奥委会禁赛的国际拳击协会，负责赛事组织。

拳击协会秘书长哈桑·哈马迪表示，协会正实施明确战略，专注发掘和培养拳击人才，打造国家队核心力量。目前注册运动员逾350人。协会积极推动多样化国际赛事及训练营，提升运动员实战经验。

冲刺2028奥运是当前重点，协会计划新增3名选手入选国家队，全力支持其奥运资格赛备战。

国家队技术总监穆罕默德·穆萨布·阿尔沙布利介绍，现有少年、青年、成人及女子五支国家队，重点培养备战奥运的精英选手。即将参加10月在巴林举办的亚洲青年运动会，为年轻选手提供宝贵锻炼机会。

国家队队长阿米尔·阿尔苏韦达尔表示，所有比赛均以为国争光为目标，未来多场国际赛事将作为备战奥运的重要环节。他每天训练2至3小时，严格执行训练计划，保持竞技状态，积极备战亚洲锦标赛。