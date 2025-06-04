泰阿深化经贸合作 投资创新领域前景广阔

阿通社曼谷6月1日电 泰国官员日前表示，泰国与阿联酋的关系正稳健迈向繁荣的经济未来。基于坚实的战略伙伴关系，两国贸易往来强劲，并在创新、数字化和粮食安全等领域展开有力合作。

此言出自迪拜商会于5月28日至30日在曼谷举办的“与泰国开展业务论坛”，这是迪拜商会商务考察团此次访问的重要活动。官员们指出，阿联酋对泰国的直接投资近年来持续增长，重点投向创新驱动的关键行业。随着迪拜商会领导的商务考察团和曼谷代表处的成立，两国投资合作有望进一步加速，开辟了新的经济合作桥梁。

泰国商会及贸易委员会主席博格·阿拉姆瓦塔纳农博士强调，值此建交五十周年，阿联酋已成为泰国在中东地区的重要贸易伙伴。泰国商会正积极推动本国企业迈向全球市场，今年推行的“开启增长通道”政策聚焦未来转型、增强商业环境信心、加大全球供应链投资，并融合人工智能、机器人、物联网等现代技术，培养可持续发展人才。

泰国外务部秘书长乔廷通·贡萨基表示，此次商务考察团不仅是贸易活动，更是庆祝两国五十年深厚友谊的盛会。迪拜商会曼谷代表处是其在东盟的第三个办事处，体现双方共建充满活力经济未来的共同承诺。

过去两年，阿联酋对泰国投资19个项目，总额超9000万美元，涵盖达马克集团数据中心和太阳能等重点项目，成为双方未来战略合作的重要支柱。泰国正推动生物经济、循环经济和绿色经济，提供智慧农业、绿色制造、生物包装、医疗创新及数字化解决方案等领域的广阔投资机遇。

泰国商务部国际贸易促进局副局长博恩菲特·西拉翁表示，考察团时值全球最大食品展之一“泰福斯”举办期间，时机理想。迪拜商会曼谷代表处的设立被视为连接两国商业界的重要桥梁，获得泰国商务部的大力支持。

泰国投资委员会高级投资顾问塔尼塔·西里苏普介绍，泰国作为亚洲及东南亚市场的战略门户，通过自由贸易协定覆盖23亿消费者，约占全球人口三成。泰国在食品、农业、汽车、电子及化工等行业供应链完备，营商环境开放灵活，积极吸引投资。过去五年通过投资促进局引入阿联酋投资项目25个，总额约1.25亿迪拉姆。2024年投资步伐加快，单年新增11个项目，创五年新高。