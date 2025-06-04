阿联酋航空与艾因足球俱乐部达成官方合作伙伴关系

阿通社迪拜6月1日电 阿联酋航空公司与艾因足球俱乐部1日宣布达成战略合作协议，阿航将成为该俱乐部的官方合作伙伴。

此次合作恰逢艾因俱乐部即将参加本月在美国举行的世界俱乐部杯。根据协议，阿联酋航空将成为艾因俱乐部2025-2026赛季的官方航空合作伙伴。

在2025年世界俱乐部杯期间，阿联酋航空标志将出现在艾因队训练服袖子上。从下赛季开始，该标志还将在所有国内外比赛中出现在训练服背面。

阿联酋航空还将获得在艾因市哈扎·本·扎耶德球场的广告展示权、俱乐部媒体平台推广权、数字营销机会以及球员见面等权益。

阿联酋航空集团董事长兼首席执行官谢赫艾哈迈德·本·赛义德·阿勒马克图姆殿下表示："在艾因俱乐部征战世界俱乐部杯的重要时刻，我们很高兴能够深化双方合作。这项合作体现了我们对支持国家体育事业的承诺，将进一步提升阿联酋航空在体育领域的影响力。"

他指出，此次合作不仅是商业层面的合作，更契合阿联酋航空支持本土人才、促进体育文化交流、巩固阿联酋世界足球中心地位的战略愿景。

艾因足球俱乐部董事会主席谢赫苏丹·本·哈姆丹·本·扎耶德·阿勒纳赫扬殿下表示："作为阿联酋在世界俱乐部杯的代表，艾因俱乐部很荣幸与阿联酋航空这一卓越的国家品牌携手合作。这项合作赋予我们更深的使命感和责任感。"

他强调，阿联酋航空与世界顶级俱乐部赞助商并肩亮相，彰显了阿联酋的领先地位，体现了国家不仅是国际体育赛事的参与者，更是全球体育产业的重要推动力量。