阿拉伯—伊斯兰部长级委员会重申推动实现加沙停火与两国方案

阿通社安曼6月1日电 阿拉伯—伊斯兰国家特别联合峰会下设的部长级委员会1日在约旦安曼表示，将持续推动制止以色列对加沙地带的军事行动，终结当地人道主义灾难，并推动开启切实努力，以实现巴勒斯坦人民在其国土上建立主权独立国家的合法权利。委员会强调，“两国方案”仍是实现公正、全面和持久和平的唯一途径。

委员会重申对巴勒斯坦民族权力机构的全面支持，并全力支持政治进程，推动立即且持久地停止以色列对加沙的军事行动，落实“两国方案”，同时强调必须赋予巴勒斯坦政府全面职能，加快推进加沙重建进程，并推动即将在纽约举行的国际政治解决会议取得积极成果。

当天，约旦副首相兼外交与侨务大臣艾曼·萨法迪在安曼会见了沙特外交大臣、加沙问题阿拉伯—伊斯兰委员会主席费萨尔·本·法尔汉亲王，以及委员会其他成员——巴林外交大臣阿卜杜勒拉蒂夫·本·拉希德·扎亚尼、埃及外交与侨民事务部长巴德尔·阿卜杜勒阿蒂、阿拉伯国家联盟秘书长艾哈迈德·阿布·盖特。

委员会还在会后通过视频方式，与约旦国王阿卜杜拉二世、巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯、副总理侯赛因·谢赫及总理兼外长穆罕默德·穆斯塔法举行会议。此次视频会晤是在以色列阻止代表团访问拉姆安拉之后举行的。委员会表示，以方此举展现其傲慢无礼，违反国际法和其作为占领方所应承担的法律义务。

委员会强调将加大外交努力，敦促更多国家承认巴勒斯坦国，并推动沙特与法国共同主办的纽约国际会议取得务实成果，以加强巴勒斯坦国地位。

萨法迪表示，约旦国王在会见中强调，委员会在凝聚国际共识、推动制止加沙战争、缓解前所未有的人道危机方面发挥了重要作用，同时应启动切实行动，以实现巴勒斯坦建立主权独立国家，这也是实现持久和平的唯一出路。

萨法迪说：“全面实现巴勒斯坦人民合法权利，是我们实现持久和平的基础。这些权利必须得到满足。没有这些权利，就没有和平、安全与稳定。”

委员会回顾了当前国际社会有关巴勒斯坦问题的外交动向，并就由沙特和法国联合主办、定于本月在纽约举行的高级别国际会议作出安排。同时，委员会还就计划在实现停火后立即于开罗举行的加沙重建会议进行讨论。该会议将基于今年3月4日在开罗举行的阿拉伯国家特别峰会通过的重建方案。

委员会呼吁以色列立即无条件开放人道与医疗援助通道，允许联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处履行职责，并停止在约旦河西岸的升级行为，警告以方不要触碰人道底线。

此外，委员会强烈谴责以色列占领当局阻止其前往拉姆安拉的决定，称此举严重违反外交惯例，意图阻挠为实现全面和平与支持巴勒斯坦政府所作的外交努力。