“下一代药物”显成效 有望延缓乳腺癌进展并减少化疗需求

阿通社华盛顿6月2日电 一项涵盖23个国家、逾3000名乳腺癌患者的大规模国际研究显示，一种名为“Camizestrant”的口服新药在治疗晚期乳腺癌方面取得积极进展，可显著延缓病情发展，推迟接受强效化疗的时间。

据“今日俄罗斯”网站报道，该药物被归类为“下一代”治疗药物，其主要机制是阻断癌细胞的生长，尤其适用于最常见的乳腺癌亚型——激素受体阳性（HR+）、HER-2阴性乳腺癌。

研究对象包括来自23个国家的3325名女性患者，研究期间定期通过“液体活检”技术检测癌细胞DNA突变，重点关注与耐药性相关的“ESR1”基因突变。

其中315名检测出“ESR1”突变的患者接受了“卡美泽司坦”联合“CDK4/6抑制剂”的治疗。CDK4与CDK6是调控细胞周期的关键蛋白。对照组则接受传统激素疗法配合同一抑制剂。

研究结果显示，使用“卡美泽司坦”联合疗法的患者，其病情进展或死亡风险降低了56%，癌症平均控制时间从9.2个月延长至16个月。

“卡美泽司坦”已被美国食品药品监督管理局（FDA）授予“突破性疗法”认定，有望加速批准进程。英国方面也正在推进药物的快速注册程序。

据悉，相关研究成果已于近日在美国临床肿瘤学会（ASCO）芝加哥年会上公布。