阿联酋媒体委员会迪拜新办公室正式启用

阿通社迪拜2025年6月2日电 国家媒体办公室主席、阿联酋媒体委员会董事会主席阿卜杜拉·阿勒哈米德阁下为该委员会在迪拜互联网城的新办公室举行开幕仪式。新办公室的启用旨在构建灵活高效的工作环境，支持人才发展，吸引专业人士，适应媒体行业快速变革需要。

出席开幕仪式的嘉宾包括阿联酋媒体委员会秘书长穆罕默德·赛义德·谢希阁下、战略与媒体政策部执行总监米莎·马吉德·苏韦迪阁下、TECOM集团首席执行官阿卜杜拉·巴勒胡勒阁下、迪拜媒体城总经理马吉德·苏韦迪阁下以及TECOM集团商业租赁执行副总裁阿马尔·阿勒马利克。

阿勒哈米德阁下参观了新办公室各项设施。新办公室位于全球顶级媒体聚集区中心地带，战略位置优越，将增强委员会与行业领军机构建立有效合作关系的能力，并巩固其在媒体发展趋势预测和高效管理方面的引领作用。

新办公总部的启用体现了委员会致力于完善机构基础设施、实现战略目标的发展理念。

在与委员会员工座谈时，阿勒哈米德阁下表示，新办公室的开设体现了委员会打造先进监管环境的发展愿景，将重点投资培养本土人才，为他们提供充分的创新空间，鼓励主动参与媒体生态系统建设。

阿勒哈米德阁下强调要保持委员会成立以来的良好发展势头，在下阶段加倍努力推进各项工作，特别是要扎实执行体现新媒体生态系统的各项政策和倡议，包括完善相关立法和综合服务体系，以增强行业竞争力，促进产业增长，为本土内容创作和新兴项目发展开辟更广阔前景。