Al Seer Marine携手BGN设中型LPG船队 聚焦新兴市场运输需求

阿通社阿布扎比2025年6月2日电 总部位于阿布扎比的Al Seer Marine公司与全球能源贸易商BGN集团旗下的B International Shipping & Logistics公司合作，宣布成立合资企业“ASBI Shipping FZCO”，共同拓展液化石油气（LPG）及成品油运输业务。

新成立的ASBI Shipping公司将拥有并运营中型LPG运输船，进一步提升区域及全球液化气物流能力。首批船舶包括两艘2.2万立方米半冷式LPG运输船“Alkaid”号和“Alcor”号，已与BGN子公司BGN INT DMCC签署为期10年的租船协议。

根据协议，ASBI Shipping预计至2035年将实现6.6亿迪拉姆（约合1.8亿美元）营收。阿布扎比商业银行为该项目提供2.1亿迪拉姆（约合5720万美元）七年期担保贷款，贷款以船舶资产及未来现金流作为抵押，反映出市场对该项目的信心。

Al Seer Marine首席执行官盖伊·尼文斯表示，全球能源格局加速演变，供应链多元化与韧性已成为国家战略重点。“中型、灵活的LPG运输船需求日益增长，特别适用于区域枢纽及港口基础设施受限地区。”

尼文斯指出，ASBI Shipping的成立是公司“平台化增长”战略的重要一步，将有助于扩大市场份额、提升运营效率，并与产业及金融伙伴共同应对市场变化。

BGN集团首席执行官吕娅·巴耶甘表示，该集团高度重视LPG作为能源转型过渡燃料的物流保障。“对缺乏VLGC（超大型液化气运输船）接靠设施的港口而言，中型船舶不可或缺。我们期待与ASBI在更多市场展开合作。”

目前，约30%的全球LPG运输依赖于3万立方米以下的船舶。Alkaid号和Alcor号具备半冷式储运系统及高标准安全配置，适用于运输丙烷、丁烷、氨气等多种石化产品，特别适合服务非洲、南亚、东南亚等新兴市场。

B International Shipping & Logistics董事奥赞·图尔古特表示，公司目前管理着超过38艘气体运输船，拥有丰富行业经验。“在东南亚等市场高度分散地区，对灵活运力的年增长率已达10%。我们将把握这一市场窗口，持续扩大ASBI船队规模，力争成为该细分领域的全球领先者。”

Al Seer Marine表示，公司将继续推进与技术及金融合作伙伴的协同，实施资本效率优先的扩张模式，兼顾业务增长、收益稳定与资产保值。