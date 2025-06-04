阿联酋推出多语种家政人员可持续行为指南 助力节能环保与气候中和目标

阿通社阿布扎比6月2日电 阿联酋能源与基础设施部与人力资源与本土化部联合发布《家政人员可持续行为指南》，作为“社区年”重点倡议之一，旨在推广节能用水理念，支持国家能源与水资源需求管理计划，助力实现绿色低碳转型与资源可持续发展。

该指南面向广大家政人员，通过简明易懂的行为和操作建议，提升其节能环保意识，鼓励科学合理使用电力与水资源，减少浪费行为。相关举措将有助于提高能源使用效率，改善生活品质，保护自然资源，助力国家实现气候中和、降低碳足迹以及落实可持续发展目标。

为确保覆盖不同国籍背景的务工人员，能源与基础设施部将该指南翻译成八种语言，确保信息准确传达，推动可持续实践在家庭生活场景中落地见效。

能源与基础设施部助理次长法赫德·哈马迪表示，推广该指南是鼓励全社会共同参与国家可持续发展目标的重要举措。家政群体作为家庭生活的重要参与者，在日常资源使用中具有直接影响力。指南将为其树立绿色用能行为规范，进一步增强环保意识。

他指出，多语种发布体现了包容性原则，有助于提升国家能源与水资源管理计划的覆盖面和成效，推动构建具有环保意识、积极参与“我们是阿联酋2031”愿景建设的社会基础。

哈马迪还表示，该举措是能源与基础设施部与战略伙伴通力合作推动绿色发展的一部分，旨在激励公众参与生态文明建设，实现发展与资源保护之间的动态平衡，进一步巩固阿联酋在全球可持续发展领域的竞争优势与领先地位。

人力资源与本地化部代理助理次长达拉勒·谢希表示，该指南是推动社会环保文化建设的重要步骤，家政人员是国家社会结构的重要组成部分，其环保意识的提升将有助于实现国家可持续发展目标。

她表示，部方将继续推动各类赋能项目，打造以认知与责任为核心的工作环境，积极服务于“我们阿联酋2031”愿景和国家实现气候中和的战略目标。