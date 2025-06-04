德国前外长贝尔博克当选联合国大会第80届主席

阿通社纽约6月2日电 联合国大会2日举行会议，选举德国前外交部长安娜莉娜·贝尔博克为第80届大会主席。该届大会将于9月9日正式开幕。

在当天举行的无记名投票中，贝尔博克获得167张支持票，其竞争对手、同为德国籍的候选人海尔加·施密特获得7票，14个代表团弃权。

现年44岁的贝尔博克成为迄今为止最年轻的联合国大会主席之一，也是首位来自西欧国家的女性大会主席，同时是联合国历史上第五位女性大会主席。

贝尔博克在当选后发表讲话，表示将作为193个会员国的中立调解者开展工作，并承诺秉持“共同迈向更好”的理念。

她提出三项工作重点：提升联合国效率和效能、推动2030年可持续发展议程、建设更加包容的联合国大会。

贝尔博克指出，联合国应体现包容性，她强调大会的多样性是国际社会力量的重要源泉。

她呼吁加强性别平等、语言多样性，并扩大与民间社会和青年群体的交流。同时提及由联合国秘书长古特雷斯于今年3月发起的“联合国80周年倡议”，她强调该倡议不应仅限于削减成本，而需展现更大胆的目标和勇于决策的精神。

她表示：“我们共同的目标是打造一个强大、有重点、行动迅速、契合使命的联合国，使其能够实现和平、发展与正义。”