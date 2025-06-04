端午假期北京文旅消费双增长 接待游客821.1万人次

阿通社北京2025年6月3日电 据人民网报道，端午佳节期间，北京文旅以端午民俗文化为核心，推出了一系列精彩纷呈的文旅活动，吸引了众多市民游客前来体验，活动期间，全市共接待游客821.1万人次，同比增长5.4%；实现旅游总花费107.7亿元，同比增长6.7%。这些数据不仅展现了文旅市场的强劲复苏，也彰显了传统节日在现代社会中的独特魅力。

特色文旅活动丰富多彩

端午节期间，北京市文旅局以“悠悠端午情·京彩夏日行”为主题，统筹全市文旅资源，推出1700余场活动。传统文化与现代生活方式融合，民俗文化活动受到欢迎。通州区大运河文化旅游景区开展龙舟嘉年华活动，3天6项赛事累计接待观众约18万人次。密云区古北水镇推出龙舟拔河、包粽子大赛、动画音乐夜等沉浸式体验。房山区石花洞、圣莲山举办端午主题的民俗DIY、国风汉服旅拍、漆扇体验，五彩绳编织等互动体验活动。

节日叠加效应明显，亲子游市场火爆。今年端午假期适逢“六一”儿童节，亲子游、研学游成为出游主旋律。北京市策划推出的7条“山野寻踪·端午自然观察家”主题游线路，吸引广大市民游客到京郊感受传统民俗、生态魅力；结合“看·见殷商”展、“如是莫高”敦煌艺术大展等，推出10条“跟着展览游北京”主题线路，游客凭借票根享受了商家优惠福利。

演出市场为文旅消费注入活力

端午假期3天时间内，全市开票营业性演出316台1119场，观众45.8万人次，票房1.4亿元，演出场次、观众人数、票房收入同比分别增加32%、75%、130%。剧场演出好戏连台。主题演出包括北京京剧院联合外省4家京剧院共同打造的《九歌新韵・端午京剧名家名段演唱会》、北京曲艺团《端午节传统曲艺精粹专场》演出等；儿童节演出同样精彩纷呈，比如《“童梦同行”国家大剧院合唱团六一儿童节音乐会》、儿童剧《长安在哪里》等也受到了小朋友的欢迎。

大型营业性演出消费带动作用显著。节日期间，北京开展大型演出活动11场、观众25万人次、票房收入1亿元，有力拉动周边住宿、餐饮、交通、娱乐、购物等消费显著增长。鸟巢凤凰传奇演唱会场均观众6.5万人、刷新单场观演人数记录，2场票房收入约7900万元；昌平2场“奇遇海音乐节”实现综合收入5383万元。

入境旅游持续升温

端午假期，北京入境游客6.7万人次，同比增长35.8%；实现入境游客花费7.2亿元，同比增长41.1%。

6月3日，2025北京入境旅游发展大会开幕，端午期间，北京市文旅局聚焦“传统景点新体验”与“新兴景点新发现”两大主题，为全球40多个国家和地区的270多位参会旅行商安排了丰富的文化体验活动，开展48小时深度踩线，在石景山首钢园的滑雪大跳台俯瞰工业风与冰雪运动的完美融合，在怀柔区雁栖湖观看龙舟赛，在通州区月亮河小镇体验包粽子、逛夜市，在朝阳区的泡泡玛特城市乐园体验潮玩制作，到秀水街和国贸商城体验离境退税“即买即退”的购物便利，积极推动实质合作签约。

假期服务保障安全有效

端午期间，北京市强化安全管控，通过等级旅游景区客流监测平台，对热门景区大人流进行实时监测、实时预警、实时调度。针对景区各型游乐设施、水上游乐活动以及剧本娱乐经营场所等重点领域进行安全检查，及时消除问题隐患。

北京还着力提升服务质量，督促文旅场所严格执行服务标准指引规范，指导景区保障平价水、平价食品和简餐供给，提供轮椅、小药箱。针对户外音乐节等活动，根据天气变化，做好防雨和防风准备，为观众提供热水、医疗等贴心服务。

此外，还重点规范市场秩序，节前发布《网络平台旅游产品预订温馨提示》，前置消费提醒；重点整治旅行社虚假宣传、不严格履行合同、强制消费等行为；与市政务服务热线保持密切联系，做好涉文旅投诉即时响应、及时处置，保证市民游客度过了一个欢乐、祥和、安宁的假期。