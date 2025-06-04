阿联酋与世卫组织联合启动索科特拉岛儿童和妇女营养干预计划

阿通社索科特拉6月3日电 在阿拉伯联合酋长国与世界卫生组织战略合作框架下，哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬人道主义基金会近日在也门索科特拉岛启动一项人道主义倡议，旨在改善当地儿童和妇女的营养状况，降低因营养不良导致的母婴死亡率。

据国际报告显示，索科特拉岛儿童面临严重营养不良问题。其中，急性营养不良率达10.9%，重度急性营养不良率为1.6%。根据国际标准，急性营养不良率在10%至14%之间属危险水平，重度急性营养不良率超过1%则被认为值得关注。

哈利法基金会总干事穆罕默德·哈吉·胡里表示，这一举措体现了阿联酋在全球公共卫生领域所承担的人道责任，是对已故国家开国元勋谢赫·扎耶德人道主义精神的传承与延续。他指出，此次行动还体现了国家元首穆罕默德·本·扎耶德总统殿下对全球弱势群体健康问题的持续关注。

他介绍说，作为“扎耶德人道主义遗产基金会”体系内的成员机构，哈利法基金会将与世卫组织合作，开展营养与健康状况综合评估，并根据调查结果实施为期两年的系统干预，推动当地健康与营养体系建设。

该倡议包括加强母婴保健服务、提升应急与防疫能力、优化健康与营养监测系统，保障营养不良与传染病的早期发现与干预。

世界卫生组织驻也门代表代理人弗里玛·库利巴利-泽博表示，这项合作体现了各方建设可持续公共卫生体系的共同愿景。世卫组织正与阿联酋及也门政府密切协作，致力于满足索科特拉岛的紧急健康需求，并为当地卫生系统长期稳定发展奠定基础。

据了解，此次倡议也是阿联酋与世卫组织驻也门办事处之间官方援助合作的一部分，不仅提供紧急营养支持，也着眼于改善公共卫生结构、提升疾病预防能力，并推动本地医务人员培训和基础药品供应等可持续发展目标。