亚斯岛夏令营7月开启 多项主题活动寓教于乐

阿通社阿布扎比6月3日电 亚斯娱乐集团宣布，“亚斯岛夏令营”将于7月7日至8月22日举办，面向儿童群体提供融合学习与娱乐的暑期体验，活动将在亚斯岛五大主题乐园轮番展开。

夏令营将于每周一至周五上午9时至下午2时举行，为小营员带来为期五天的互动课程，涵盖科学探索、创意艺术、文化传承、海洋生态等多个领域，旨在激发儿童好奇心与创新思维。

在“亚斯岛法拉利世界”，儿童将参与设计过山车、电子竞技体验、角色扮演及谜题探险等项目，结合速度与想象，拓展思维边界。

在“亚斯水上乐园”，营员们将通过团队游戏、滑道挑战和文化课程，了解阿联酋海洋遗产，并参与水上装置创作与珍珠采集模拟活动。

“亚斯岛华纳兄弟世界”将带来以超级英雄为主题的互动体验，包括表演训练、场景探索、艺术手工及角色扮演，最终在舞台剧与人物见面环节中收获精彩回忆。

在“亚斯岛海洋世界”，孩子们将在海洋馆中观察多样生物，参与环保手工制作，与海洋动物互动，了解包括儒艮在内的濒危动物保护知识。

“阿布扎比Clymb”冒险中心则为营员提供室内跳伞与攀岩课程，通过动手实操学习飞行原理与平衡技能，增强体能与团队协作意识。

所有参与者将获赠包含露营用品与每日营养午餐的专属装备包。

本次夏令营旨在通过沉浸式体验，打造寓教于乐的成长空间，为阿布扎比及周边地区儿童提供一个难忘的暑假。