阿布扎比全球市场2025年一季度实现强劲增长 管辖区拓展成果显著

阿通社阿布扎比6月3日电 阿布扎比全球市场（ADGM）在2025年第一季度实现强劲增长，巩固其作为全球金融与创新枢纽的地位，延续2024年发展的强劲势头。

报告显示，在国际投资者信心、监管优化及雷姆岛纳入管辖区的多重推动下，ADGM在多个关键指标上均实现显著提升。

ADGM董事会主席艾哈迈德·贾西姆·扎阿比表示，一季度的表现反映出ADGM正稳步迈向高质量发展目标，并持续增强全球机构对其的信任。

截至2025年第一季度末，ADGM内注册企业数量达到2,781家，同比增长43%；其中金融服务企业为367家，同比增长26%。新发企业许可数量同比增长67%。

资产管理板块增长尤为突出，管理资产总额同比增长33%。共有119家资产管理人运营184只基金。

雷姆岛的纳入为ADGM带来新增活力，已有600余家新公司设立，超过500家原有企业获得ADGM许可，辖区新增运营实体超过1,100家。

就业方面，玛丽亚岛就业人数突破29,000人，同比增长17%。ADGM同期为雷姆岛企业签发3,509份新工作许可。

ADGM持续优化营商环境，于1月发布新费用结构，将非金融与零售企业的许可费用下调至1,000迪拉姆，为中小企业提供更多发展空间。

在数字化发展方面，ADGM推出一体化移动应用，并上线区域首个房地产线上交易平台，实现买卖全流程数字化。

ADGM还与链链（Chainlink）签署合作协议，推动加密资产监管技术发展。Stacs Asia和BitGrit也于一季度加入ADGM生态系统。

在人才发展方面，ADGM学院提供800个本国公民就业岗位，涵盖九条专业路径，并发布六项聚焦人工智能的研究成果。

学院还与“阿拉伯青年倡议”与联邦税务局分别签署合作协议，推动青年赋能与专业人才培养。