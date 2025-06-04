NMDC集团完成对Emdad公司70%股权收购

阿通社阿布扎比6月4日电 NMDC集团4日宣布，其全资子公司NMDC LTS已完成对综合服务提供商Emdad公司70%股权和投票权的收购。Emdad专门从事石油天然气、公用事业和工业部门服务，该交易通过公司自有资金和银行贷款融资。

这一战略收购使NMDC集团能够扩展到油田服务经常性收入（OPEX）领域，增强投资组合多样性并提升竞争力。

此次收购将为NMDC集团提供更广泛的服务范围和额外的收入增长渠道。Emdad的服务涵盖油井维护、废物管理、关井/全面检修、连续油管、阀门等多个领域。

Emdad在2024年实现收入超过6亿迪拉姆，股东权益为2.17亿迪拉姆。

NMDC集团首席执行官工程师亚瑟·扎格卢尔表示，对完成这一战略收购感到自豪，这标志着两家机构进入新发展阶段。Emdad在工业部门拥有独特的领导地位，具备杰出能力和丰富行业经验。

他表示，这笔交易有助于增强公司业务多样性，支持其提供更广泛服务和创造额外价值的能力，并在充满活力的能源环境中推动客户、合作伙伴和各利益相关方的可持续增长。

Emdad首席执行官穆罕默德·朱马·巴瓦尔迪表示，这一重要交易证实了阿联酋能源部门的发展和吸引力，以及NMDC集团对Emdad作为该重要部门领先服务提供商的高度信任。他指出，此次合作将为客户创造更大价值，并有助于实现促进可持续成功的共同目标。

此次收购是NMDC集团增强价值创造能力、巩固区域地位、支持收入增长战略的一部分，也标志着集团扩张历程的新里程碑，服务于业务多元化目标，为未来推出更多创新奠定基础，并巩固其在能源部门的领导地位。