亚洲开发银行批准8亿美元融资计划支持巴基斯坦财政改革

阿通社伊斯兰堡6月4日电 据巴基斯坦联合通讯社周二报道，亚洲开发银行已批准一项8亿美元的融资计划，以支持巴基斯坦的财政可持续性并加强其公共财政管理系统。

该计划名为"改进资源动员和利用改革计划——子计划2"，包括3亿美元的政策性贷款和亚洲开发银行首次提供的高达5亿美元的政策性担保。该担保预计将从商业银行撬动约10亿美元的额外融资。

亚洲开发银行巴基斯坦国别主任艾玛·范表示："巴基斯坦在改善宏观经济条件方面取得了重大进展。该计划支持政府进一步推进政策和制度改革的承诺，这将加强公共财政并促进可持续增长。"

该计划支持的改革旨在增强税收政策和合规性，改善公共支出管理，并提高现金处理效率。它还支持数字化转型、投资便利化和私营部门发展，以减少财政赤字和公共债务，同时扩大社会和发展支出的财政空间。

该计划得到综合援助配套措施的支持，包括技术援助和与国际发展伙伴的协调，旨在帮助巴基斯坦加强长期财政韧性和宏观经济稳定性。

巴基斯坦是亚洲开发银行的创始成员，自1966年以来已获得超过520亿美元的援助，形式包括贷款、赠款和其他金融工具，以支持能源、粮食安全、交通和社会服务等部门的包容性增长和基础设施发展。