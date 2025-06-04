人工智能学科快速发展重塑中国高等教育格局

阿通社北京6月4日电 人工智能作为一门学科的快速崛起正在重塑中国的高等教育格局，各大学急于适应国家战略和行业需求。

据中国日报报道，人工智能领域自2018年以来经历了显著增长，当时首批35所中国大学开设了本科人工智能专业。截至今年，全国已有超过626所院校提供人工智能相关学位。

自2017年中国国务院制定三步人工智能发展规划以来，国家和地方政策都将人工智能创新列为优先发展领域。教育部2022年将智能科学与技术设立为一级交叉学科的决定进一步推进了人工智能教育的制度化。

长沙理工大学人工智能学院于今年1月在湖南省长沙市成立，体现了这一发展趋势。该学院通过整合自动化、机器人技术和人工智能专业来培养跨学科人才。

就业前景仍然是关键推动因素，该学院90%的人工智能和自动化专业毕业生成功就业，超过了学校平均就业率。

在北京交通大学，人工智能与传统工程学科的融合反映了更广泛的教育转型。机械与电子控制工程学院副院长刘跃明详细介绍了智能车辆工程和机器人工程等新兴专业如何通过专业升级来满足智能制造和轨道交通领域的需求。