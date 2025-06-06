阿联酋新一批人道主义援助物资运抵加沙

阿通社加沙6月5日电 阿联酋5日宣布，新一批人道主义援助车队已进入加沙地带，这是"勇敢骑士3"行动框架内的援助行动，体现了阿联酋持续支持巴勒斯坦流离失所者、缓解加沙地带日益恶化人道主义危机的努力。

据报道，此次援助车队装载了1039吨食品和面粉，能够满足约130万受益者的紧急需求。

这批新援助物资是阿联酋对加沙民众持续支持的一部分。自加沙地带爆发战争以来，当地民众面临灾难性人道主义状况，基本食品严重短缺。"勇敢骑士3"行动致力于通过各种可能途径，确保援助物资持续、大规模、可持续地流入加沙。

尽管面临人道主义挑战，阿联酋继续开展救援工作，向加沙地带运送食品援助。自"勇敢骑士3"行动启动多个提供食品物资的设施以来，该行动已支持31家面包店运营，确保为流离失所者提供面包和基本物资，以应对日益恶化的危机。

"勇敢骑士3"行动强调，尽管当前人道主义形势面临困难，阿联酋对加沙地带的援助仍在持续，这体现了阿联酋支持巴勒斯坦兄弟人民的历史性坚定承诺。