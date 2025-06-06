阿联酋与瑞士举行第六轮政治磋商

阿通社阿布扎比6月5日电 阿联酋与瑞士联邦第六轮政治磋商5日在阿布扎比举行。阿联酋外交部政治事务助理部长拉娜·努赛贝阁下和瑞士联邦外交部中东北非事务助理部长莫妮卡·施穆茨-基尔戈兹共同主持了磋商。

此次磋商为突出两国密切且不断发展的双边关系提供了重要而富有成果的机会。双方回顾了主要成就，强调致力于继续在多个重要领域深化合作，包括商业、科学技术和人工智能、可再生能源、水资源、医疗保健，以及加强两国人民之间的关系。

双方还重点讨论了加强贸易和投资合作的途径。两国对非石油贸易显著增长表示欢迎，2023年贸易额增长超过40%。

磋商还涉及如何利用人工智能在商业领域的巨大潜力，同时强调以负责任、安全和道德的方式发展这一技术的重要性。

双方重申支持包括联合国在内的国际组织，支持调解和维和努力、提供人道主义援助、支持发展项目等工作。

两国强调尊重国际人道主义法的重要性，回顾了各自在这一框架内的努力，并讨论了合作确保2026年水资源大会取得具体建设性成果的问题。该大会将由阿联酋与塞内加尔共同主办。

此外，双方还讨论了地区和国际最新发展，特别是中东北非地区以及欧洲的局势，强调支持对话、缓解紧张局势和优先考虑外交解决方案的重要性。

双方还就仇恨言论和极端主义对世界各地社区（包括欧洲和中东地区）造成的破坏性影响交换了意见，讨论了应对传播这些破坏性意识形态者的方法。

阿联酋外交部先进科学技术事务助理部长奥姆兰·沙拉夫、阿联酋驻瑞士大使哈萨·阿卜杜拉·奥泰巴博士参加了磋商。瑞士方面，瑞士驻阿联酋大使阿瑟·马特利参加了磋商。

