FIFA将在2025年俱乐部世界杯引入裁判视角摄像技术

阿通社苏黎世2025年6月7日电 国际足球联合会（FIFA）宣布，将在2025年俱乐部世界杯期间引入多项创新技术举措，包括参赛的阿联酋阿尔艾因俱乐部，旨在提升观赛体验、强化裁判透明度，并优化赛事组织效率。

新举措之一是在裁判身上配备摄像头，该方案已获得国际足球理事会（IFAB）批准。比赛中将利用裁判视角画面进行直播，提升观众对场上情况的理解，并为未来此类技术的使用积累经验。

此外，裁判回看画面将首次同步显示在球场大屏幕上，使观众能够实时了解判罚依据，进一步提升赛事公开透明水平。

赛事还将采用人工智能支持的升级版半自动越位技术，结合球内传感器及多角度摄像头系统，实现对球员位置的精确判定，并即时向裁判发送信号。复杂判罚仍将由助理裁判作出最终判断。

据介绍，本届赛事将首次使用高级算法对比赛实时数据进行分析，该技术由“足球技术中心公司”提供。比赛过程中还将启用平板设备管理换人流程，以替代传统纸质方式，提高工作效率。

FIFA秘书长马蒂亚斯·格拉夫斯特罗姆表示，这些技术手段体现了FIFA推动足球科技发展的承诺，将有助于提升观赛流畅度及裁判判罚质量。

FIFA裁判委员会主席皮耶路易吉·科利纳表示，这些更新将增强观众对判罚决策的理解，进一步巩固俱乐部世界杯作为技术创新平台的定位。