阿联酋重申海洋生态保护承诺

阿通社阿布扎比2025年6月8日电 在世界海洋日到来之际，阿联酋气候变化与环境部长阿米娜·达哈克博士阁下重申，阿联酋致力于推进海洋生态保护，促进全球与本国范围内海洋资源的可持续利用。

达哈克博士在致辞中指出，海洋覆盖地球70%以上，是维系人类生存与地球生态平衡的命脉资源。当前，海洋正遭遇前所未有的威胁，包括气候变化引发的珊瑚白化与海平面上升，以及不可持续的捕捞活动等。

她表示，作为滨海国家，阿联酋高度重视海洋生态面临的多重挑战，持续推出综合性战略方案，积极修复海洋生态系统，努力为子孙后代守护这一宝贵自然遗产。

今年世界海洋日以“海洋的奇迹：守护我们的生命之源”为主题，这一主题与阿联酋推动绿色发展与生态文明建设的国家愿景高度契合。

近年来，阿联酋大力推进珊瑚礁修复及红树林保护工程。其中，阿布扎比正实施一项大型生态修复项目，计划至2030年培育超400万株珊瑚，并在全国范围内种植1亿棵红树林。

在国际合作方面，阿联酋积极参与全球倡议，是中东首个加入联合国“100%联盟”的国家，致力于在其全部海域实施可持续管理。

达哈克博士呼吁全球公众行动起来，通过选择可持续海鲜、减少塑料污染、支持环保组织，以及培养青少年对海洋的敬畏与热爱，共同守护海洋的未来。