法国民调显示极右翼"国民联盟"支持率大幅上升领跑政坛

阿通社巴黎2025年6月8日电 法国“伊拉布”研究机构最新公布的一项民调结果显示，自总统埃马纽埃尔·马克龙在去年7月解散国民议会并宣布提前举行立法选举以来，法国政治格局发生了根本性变化。

根据民调，若举行新的立法选举，极右翼“国民联盟”将以明显优势领先对手。今日公布的结果显示，该党将获得32.5%至33%的选票，而2024年仅为24.7%，显示出其人气大幅上升。而左翼联盟“新人民阵线”（由“不屈法国”、绿党、社会党和共产党组成）则跌至21%，而去年为31.2%。

总统阵营“在一起”联盟支持率大幅下滑，仅为15.5%，去年为27.5%。

调查指出，42%的法国人认为“国民联盟”是解散议会后受益最大的政治力量，这一数字在六个月内上升了8个百分点，反映出法国整体政治氛围的变化。

相比之下，只有10%认为“新人民阵线”是最大赢家，仅5%认为总统阵营或共和党（LR）巩固了地位。

各项预测显示，左翼阵营的分裂将削弱其表现，其中社会党、绿党与共产党组成的联盟可能获得16%支持率，而“不屈法国”仅为10%。共和党支持率在10%至10.5%之间，仅恢复2024年一半选票，同时从“在一起”联盟中吸引部分选民。

调查还显示，总统阵营流失了大量选民，仅保留63%-64%的原支持者，其余转向左翼或传统右翼，反映出选民对马克龙政策及其联盟信任度下降。