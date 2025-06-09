国际劳工组织呼吁重启全球社会对话机制 应对日益严峻的劳工挑战

阿通社日内瓦2025年6月8日电 国际劳工组织法国办事处副总干事弗雷德里克·杜布瓦日前表示，当前世界正处于关键转折期，各国政府、工会组织和雇主方亟需重启社会对话机制，将其作为构建更加公正团结社会的战略抉择。

杜布瓦在接受阿联酋通讯社采访时强调，国际劳工组织期待在成员国之间以及劳资双方代表间恢复实质性对话。她认为，这是应对日益严峻的社会危机最有效且可持续的途径。

据介绍，当前全球面临不平等加剧、劳动市场脆弱性增强、体面工作机会减少等挑战，加之新冠疫情、环境危机和经济动荡的连锁冲击，迫切需要建立完善的社会对话机制予以应对。

杜布瓦指出，社会对话已超越传统意义上的技术工具或谈判手段，成为国际劳工组织致力构建的新型社会契约的重要基石。

她强调，各方必须重建互信，就非正规就业、薪酬差距、职场性别平等、社会保障以及数字经济、绿色经济等新兴领域的就业条件等议题展开坦诚对话。

国际劳工组织研究显示，具备完善社会伙伴对话机制的经济体在危机应对中表现更为出色，能够公平分担转型成本，有效降低社会矛盾风险。

杜布瓦对近年来部分国家在社会保护和劳工权益方面出现的倒退表示关切。国际劳工组织将协助各国完善劳动法律法规，扩大社会保护覆盖面，确保经济改革进程中对妇女、青年和外来务工人员等弱势群体的保护。

她呼吁加强国际合作，共同应对气候变化对就业的冲击、非正规就业扩散、因冲突和环境灾害导致的被迫移民等跨国性挑战，强调单纯依靠各国独立行动已难以奏效，需要形成以人为本的全球发展共识。

杜布瓦表示，国际劳工组织对即将召开的国际劳工大会寄予厚望，希望借此机会重建在体面工作、劳工权益和社会公正等核心理念上的国际共识。