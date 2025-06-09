未来博物馆6月精彩纷呈：从视觉创作到生态科学体验全覆盖

阿通社迪拜2025年6月8日电 迪拜未来博物馆日前宣布将举办系列创新活动，通过讲座、工作坊等多元化形式，为公众提供沉浸式知识体验，旨在激发创造潜能，探索未来发展前沿理念。

据介绍，博物馆将于6月15日举办"视觉叙事艺术"工作坊，活动时长两小时。该工作坊将聚焦未来最具创意潜力的职业领域，参与者将深入学习多媒体故事制作的核心原理与技术方法，掌握视觉内容创作与传播技巧。

工作坊采用小组协作模式，参与者将运用多媒体技术制作个人视觉作品，在实践中提升创新表达能力。活动面向13岁以上人群开放，由"人文学校"创始人兼首席执行官、企业家拉雅·巴德沙赫里主讲。

6月22日，博物馆将举办"情感认知与自我探索"主题工作坊，通过集体冥想、呼吸训练等方式，帮助参与者提升心理健康水平，培养情绪管理能力和自我认知意识。该活动由心理学专家、教育项目设计师维罗妮卡·拉里指导。

作为2025年度"历史智慧启迪未来"系列讲座的重要组成部分，国际知名历史学家罗伊·卡萨格兰达博士将于6月26日主讲"征服者的历史启示"专题讲座，通过解读奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世的历史功绩，探讨历史经验对当代社会发展的借鉴意义。

博物馆本月还将向公众开放全新的"生态模拟舱"体验项目。该项目位于自然生态修复实验室，展示了未来环境设计的前沿成果。参观者可通过智能控制系统调节温度、湿度和光照条件，实时观察基因改良植物、昆虫及微生物在封闭生态系统中的适应过程。

未来博物馆表示，将持续推出多样化教育项目，致力于提升公众的创新思维能力、环境适应能力和综合素养，为培养面向未来的复合型人才贡献力量。