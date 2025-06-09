中国首个深海综合试验场正式投入运行 助力海洋科技与生态保护协同发展

阿通社海南2025年6月9日电 据央视新闻报道，8日，以“保护海洋生态系统 人与自然和谐共生”为主题的世界海洋日暨全国海洋宣传日主场活动于海南省海口市举办。活动现场正式宣告国家海洋综合试验场（深海）投入运行 。

深海试验场海上固定试验区位于甘泉海台西北部，距三亚东南约200公里，面积约400平方公里，水深约1300～1500米，具备典型深海水文环境特征。随着3个月的业务化试运行圆满完成，共享航次任务积极推进，深海试验场运行保障工作正加速步入轨道，标志着深海试验场正在成为重要的国家级海上试验基地。

自然资源部海洋预警监测司副司长 褚骏：我们一共在山东、浙江、广东和海南布局建设了4个试验场区，其中海南三亚的这个场区，是我们4个场区当中唯一的深海试验场区，可以为我们深海的科学研究、深海的调查装备、深海的可再生能源开发，提供一个测试的环境条件。

除了在海南海口举办的主场活动，各地还举行了形式丰富、内容多样的海洋日主题宣传活动。在广东珠海市的外伶仃岛，来自粤港澳三地的潜水爱好者们投入净海行动中，在海底清理废弃的渔具和海洋垃圾，并把提前用玻璃瓶改造成的“生态礁体”，逐个安置在海底，为鱼儿提供栖息、繁殖的场所。据了解，珠海周边海域的珊瑚礁修复区已记录400余种海洋生物，近岸海域优良水质占比77.7%，成为粤港澳大湾区海洋生态修复典范。