阿布扎比可持续捕捞指标连续六年大幅提升

阿通社阿布扎比2025年6月9日电 在达夫拉地区统治者代表兼阿布扎比环境局董事会主席谢赫哈姆丹·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下关于保护和增强渔业资源的指导下，阿布扎比环境局取得了重大成就，连续第六年实现可持续捕捞指标的显著提升，从2018年的8.9%上升至2024年底的97.4%。

这一成果进一步巩固了阿布扎比在可持续渔业管理领域的领导地位，在世界海洋日之际具有特殊意义。

谢赫哈姆丹殿下表示："这一成就体现了我们与阿布扎比环境局在保护自然财富、优化海洋资源利用方面的不懈努力，支撑了阿布扎比在经济增长与环境可持续发展之间实现平衡的宏伟愿景，成为应对环境挑战、保护环境和管理海洋资源的典范，致力于实现更加繁荣可持续的未来。"

阿布扎比环境局秘书长谢哈·萨利姆·阿勒扎赫里博士表示，可持续捕捞指标的显著进步体现了巩固阿布扎比环境保护领先地位的坚定承诺，这一成功证明了基于科学基础的政策和遵循全球最佳实践对保护自然财富惠及后代的重要性。

环境局数据显示了一系列观察结果，反映了酋长国鱼类资源可持续保护工作的成功，包括记录到55条罕见的纳伊米鱼捕获量，首次在阿布扎比发现白斑石斑鱼并在全球"鱼类基地"平台上记录，以及观察到大型鱼类和包括大鳞扳机鱼、斑点海洋扳机鱼在内的其他该地区罕见鱼种。

阿布扎比环境局采取了全球性措施来实现鱼类资源的可持续恢复，主要包括规范捕捞活动和休闲钓鱼、在扎耶德自然保护区网络中建立六个海洋保护区、支持可持续水产养殖业发展，以及通过阿布扎比珊瑚花园倡议中的珊瑚种植和人工鱼礁投放来增强鱼类资源。