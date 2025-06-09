阿联酋迪拜国民银行与西门子达成绿色基础设施融资合作协议

阿通社迪拜2025年6月9日电 阿联酋迪拜国民银行今日宣布与西门子公司达成合作协议，旨在加速推进阿联酋未来绿色基础设施项目的融资进程。

该协议是集技术、可持续发展和融资于一体的全面战略合作的重要成果，与"阿联酋2050年碳中和战略"完全契合。

西门子与阿联酋迪拜国民银行共同制定和设计了协议的管理、技术和结构层面内容，双方合作建立了信贷框架，并配套推出了一系列创新融资工具。

这些资源将为绿色基础设施项目提供全生命周期支持，从建设安装阶段一直到项目完整运营周期，包括碳减排相关工作。

阿联酋迪拜国民银行集团商业银行服务主管艾哈迈德·卡西姆表示，银行参与制定这一与西门子的综合协议，体现了其帮助阿联酋实现可持续发展和碳减排目标的坚定承诺。他补充道，该协议强化了银行拓展与跨国企业重要业务关系的目标，这些企业在环境、社会和企业治理方面与银行愿景一致，并积极寻求在能源效率和可持续技术领域的新增长机遇。

西门子阿联酋首席执行官赫尔穆特·冯·施特罗夫指出，减少基础设施项目碳排放是实现能源部门转型的关键组成部分。虽然目前已具备加速提升能源效率所需的技术条件，但必须加快技术应用步伐以实现全球目标。