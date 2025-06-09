香港投资推广署：阿联酋与香港特别行政区经济关系持续增长前景广阔

阿通社迪拜2025年6月9日电 “投资香港"（InvestHK）投资推广署助理署长吴国才确认，香港特别行政区与阿联酋之间的经济关系正呈现稳定且前景广阔的增长态势，这得益于双方日益加强的联系，由共同利益、各自的战略地位以及共同的宏伟发展愿景所推动。

他在接受阿联酋通讯社采访时表示，我们将阿联酋视为该地区的主要经济和投资伙伴。阿联酋不仅拥有稳固的金融和商业地位，还在营商环境建设和灵活立法方面树立了先进典范，这些优势与香港作为全球金融中心和通往中国、印度及东南亚等重要市场的亚洲门户地位形成完美互补。

他指出，2023年香港特别行政区与海湾合作委员会国家的贸易总额达到约216亿美元，其中相当大的份额来自香港与阿联酋之间日益活跃的经济往来。阿联酋已成为企业进军海湾和非洲市场的重要跳板。

他表示，该机构记录到阿联酋投资者对探索香港增长机遇的兴趣日益浓厚，无论是大型企业还是家族办公室。机构致力于通过专门项目和迪拜团队的直接支持来便利他们的进入和扩张。

吴国才指出，金融服务业仍是连接双方的主导行业，同时金融科技、智能制造、物流服务和伊斯兰金融等其他领域也呈现强劲发展势头。他提到阿联酋银行在香港开设办事处的兴趣日益增长，以及双方对区块链技术、数字资产和稳定币的共同关注。

关于家族办公室，吴国才介绍说，香港特别行政区政府在2023年推出了战略激励措施包，鼓励设立这些办公室，其中包括允许通过380万美元投资获得居留权的"资本投资者入境"计划。

他补充说，香港也特别重视阿联酋的中小企业，鼓励它们探索香港市场，特别是在酒店业、清真食品、珠宝和阿联酋传统产品等行业，并提供包括税收便利和投资咨询服务在内的支持措施。

吴国才确认，"投资香港"在迪拜设有专门的"投资推广单位"，负责与阿联酋投资者和家族办公室联系，从规划阶段到在香港建立业务全程提供支持。

他表示，阿联酋与香港特别行政区之间的合作能够在创新、创业和可持续增长领域开辟新前景。凭借先进的基础设施和广泛的商业网络，以及在自动化和数字制造领域的发展，迪拜有资格成为区域工业基地。中国公司将迪拜视为进入拥有超过37亿人口的中东和非洲巨大市场的战略门户。

他强调致力于支持阿联酋的经济愿景，继续建设有助于两国经济增长和繁荣的长期伙伴关系。