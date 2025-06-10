莫斯科加强阿语服务 推动海湾游客体验升级

阿通社莫斯科2025年6月10日电 2024年，俄罗斯首都莫斯科迎来自阿联酋的游客人数达到62,100人，较2019年的18,000人大幅增长，展现该市在中东游客市场的吸引力不断上升。

莫斯科市旅游委员会主席叶夫根尼·库兹洛夫在接受阿联酋通讯社采访时表示，莫斯科拥有众多清真餐厅，并提供阿拉伯语服务，以提升海湾国家游客的舒适度与便利性。他指出，相关旅游推广活动正围绕海湾游客需求展开。

据介绍，目前市内设有五个旅游信息中心，分别位于市中心、河运站点及“梦幻岛”主题公园，服务人员可使用阿拉伯语和英语。此外，莫斯科还与“俄罗斯储蓄银行”合作开设新的旅游服务中心，为游客提供专属旅游卡及金融服务。

库兹洛夫指出，电子签证系统的推广，极大简化了来自多个国家游客的入境流程，使莫斯科之旅更加便捷。

他表示，莫斯科提供丰富的文化、艺术及美食体验，全年举办多项国际节庆活动，以多元形式吸引全球游客。

2024年发布的《穆斯林友好莫斯科指南》进一步为中东游客提供就餐、住宿及旅游景点推荐，强化该市的旅游接待能力。

此外，莫斯科夏季将举办一系列大型文化活动，包括“莫斯科庄园节”“街头剧院节”“花园与鲜花节”等，活动覆盖多个市区地标和开放空间，吸引数千名艺术家和游客参与。

旅游资源方面，莫斯科拥有克里姆林宫、红场、亚历山大花园、莫斯科大剧院等历史地标，同时提供“莫斯影城”及“莫斯科城”等现代化游览项目。

“莫斯科制造”项目中的艺术展馆与“绿色市集”展示大量本地品牌产品，满足游客购物需求。

库兹洛夫强调，莫斯科作为全球最绿色的大都市之一，拥有超过140个公园和自然保护区，并在环保照明、垃圾处理与绿色交通等领域不断推进可持续发展举措。

他说，莫斯科将持续提升旅游环境建设，欢迎来自世界各地的游客。