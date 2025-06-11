Easy Lease公司与BigBear.ai签署战略协议 推动AI应用落地

阿通社阿布扎比2025年6月11日电 联酋全球控股公司旗下子公司“Easy Lease”11日宣布，已与美国人工智能技术公司BigBear.ai及阿联酋科技投资机构Vigilix科技投资公司签署战略合作协议。

此次合作将推动人工智能在交通出行、物流、智能基础设施等关键领域的研发与应用，助力阿联酋及中东地区的数字化转型。

BigBear.ai总部位于美国，专注于提供基于AI的决策支持系统，服务涵盖智慧城市、无人机、安全防务、旅游贸易等多个领域。Vigilix公司将负责业务拓展和战略规划，并协助区域市场在数字经济环境下更广泛地采用人工智能技术。

根据协议，BigBear.ai将主导其技术在本地的定制与部署，Easy Lease公司将依托其市场影响力与运营能力予以支持，Vigilix则提供区域战略协助。

Easy Lease公司首席执行官艾哈迈德·阿尔萨达表示，此次合作有助于推动人工智能系统在公司业务中的集成，提升整体智能化运营水平。BigBear.ai首席执行官凯文·麦卡利南则指出，合作是该公司在中东的重要进展，体现了其技术在区域安全、出行与效率提升方面的实际应用价值。

该合作符合阿联酋《2031国家人工智能战略》与《2071百年愿景》的发展目标，进一步推动阿联酋在区域AI技术与未来产业发展中的引领地位。

