巴西小胜巴拉圭 晋级2026年世界杯

阿通社圣保罗2025年6月11日电 在11日举行的一场2026年世界杯南美区预选赛中，巴西国家足球队以1:0战胜巴拉圭队，提前晋级世界杯正赛阶段。

比赛在圣保罗新化学竞技场进行，共有超过4.5万名球迷到场观战，尽管气温仅为13摄氏度，仍未能阻挡巴西球迷为“金丝雀军团”加油助威。

比赛伊始，巴西队即占据场上主动，连续制造威胁。第43分钟，马特乌斯·库尼亚在右路重新抢回球权后到底线传中，维尼修斯·儒尼奥尔门前包抄破门，打入全场唯一进球。

下半场，巴西队继续施压，布鲁诺·吉马良斯、拉菲尼亚与热尔松等球员先后获得扩大比分机会，惟未能改写比分。巴拉圭队在防守端表现顽强，最终将比分保持至终场。

本场胜利后，巴西队积25分，排名南美区积分榜第三，仅次于阿根廷和厄瓜多尔，两队亦已确保晋级。

本场比赛是意大利籍主教练卡洛·安切洛蒂执教巴西队后的首场胜利。此前他在首秀中带队战平厄瓜多尔。本场他采取进攻性阵容，仅安排两名中场球员，使用四名前锋组合，显示其战术调整方向。

在本场进攻阵容中，加布里埃尔·马丁内利与拉菲尼亚分居左右两翼，库尼亚与维尼修斯担任中路锋线，积极参与组织进攻。

此次胜利为安切洛蒂提供了更多战术选择。巴西队将继续冲击第六座世界杯冠军奖杯，力争刷新历史纪录。

