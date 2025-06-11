世界杯亚洲区预选赛：六队晋级附加赛 五支阿拉伯球队在列

阿通社阿布扎比2025年6月11日电 2026年世界杯亚洲区预选赛第三阶段小组赛全部结束，六支球队获得第四阶段"亚洲附加赛"参赛资格，其中包括五支阿拉伯球队。2026年世界杯将由加拿大、墨西哥和美国联合举办。

根据积分排名，阿联酋和卡塔尔从A组出线，伊拉克和阿曼从B组出线，沙特阿拉伯和印度尼西亚从C组出线。这六支球队在各自小组中位列第三、四名，失去直接晋级机会后进入附加赛阶段。

与此同时，六支球队已确定直接晋级2026年世界杯：A组的伊朗和乌兹别克斯坦、B组的韩国和约旦、C组的日本和澳大利亚分别以小组前两名身份获得世界杯参赛权。

值得关注的是，约旦和乌兹别克斯坦均为首次晋级世界杯决赛圈，创造了历史；韩国则实现连续第11次晋级世界杯。

根据新的赛制安排，六支附加赛球队将分为两个小组，每组三队进行单循环比赛。各组第一名直接晋级世界杯，各组第二名将进行主客场淘汰赛，争夺最后一个亚洲区名额。

亚足联计划于7月17日举行第四阶段抽签仪式。根据FIFA排名，卡塔尔和沙特阿拉伯位列第一档，阿联酋和伊拉克位列第二档，印度尼西亚和阿曼位列第三档。

在第十轮（最后一轮）比赛中，阿联酋1:1战平吉尔吉斯斯坦，乌兹别克斯坦3:0击败卡塔尔，伊朗3:0击败朝鲜，韩国4:0击败科威特，伊拉克1:0击败约旦，巴勒斯坦1:1战平阿曼，日本6:0大胜印度尼西亚，中国1:0击败巴林，澳大利亚2:1击败沙特阿拉伯。

