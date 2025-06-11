阿布扎比启动KIZAD商务区建设 打造综合性商业中心

阿通社阿布扎比2025年6月11日电 阿布扎比哈利法经济区（KIZAD集团）11日宣布启动"KIZAD商务区"建设项目，旨在打造阿布扎比酋长国新的商务活动中心。

据介绍，该项目位于连接阿布扎比与北部酋长国的E11主干道入口处，地理位置优越，是总面积410平方公里的KIZAD Al Mamoura综合开发规划的重要组成部分。

项目将分期开发，首期规划面积3平方公里，基础设施建设已正式启动。第一阶段建设内容包括2.1万平方米现代化办公楼、体育设施以及位于集团总部大楼"KIZAD One"附近的餐饮零售区。

KIZAD商务区地处E11高速公路沿线，连接阿布扎比和迪拜，通过完善的道路网络可直达重要的物流、工业和服务中心。项目被设计为集学术、商业、工业于一体的综合性多功能商务中心。

该区域还将受益于周边战略项目的协同效应，包括占地7万平方米的twofour54媒体区、占地3.3平方公里的阿布扎比食品中心，以及正在开发的全球汽车中心等，这些项目均为KIZAD集团与私营部门的合作成果。

阿布扎比港口集团经济城市和自由区首席执行官阿卜杜拉·哈马利表示，通过运用创新理念，集团已建成世界上规模最大、最为综合、发展最快的经济生态系统之一。KIZAD商务区项目的启动将进一步巩固阿布扎比作为全球投资中心的地位，体现了集团对支持酋长国城市发展规划的承诺。

据了解，KIZAD商务区交通便利，距哈利法港15分钟车程，距扎耶德国际机场25分钟车程，通过联盟高速铁路网络和高速公路与各酋长国相连。同时，该区域距迪拜杰贝阿里港和阿勒马克图姆国际机场均不超过30分钟车程。

项目建成后，KIZAD商务区将为地区总部、研发创新中心、培训机构提供优质载体，成为服务供应商和教育机构的理想选择。作为集办公、商业、住宅、教育、培训、娱乐于一体的综合商业中心，该项目将成为KIZAD生态系统的核心，推动创新和可持续经济发展。

