阿布扎比创意媒体管理局与NG9集团签署战略合作协议

阿通社阿布扎比2025年6月11日电 阿布扎比创意媒体管理局11日与NG9集团签署多领域战略合作协议，双方将在影视制作领域开展深度合作。NG9集团由涅槃控股、格万控股和9Yards集团组成。

根据协议，双方首期合作将制作两部故事片和一部10集电视剧，项目总投资5500万阿联酋迪拉姆（约1500万美元），作品将面向全球发行。

项目主体拍摄计划于今年9月启动，将大量使用本地摄制团队，并在台前幕后积极启用阿联酋本土人才，充分体现阿布扎比电影委员会旨在展示阿联酋文化传统的激励政策导向。

根据合作安排，创意媒体管理局将为项目提供选景支持、人才培养、演员选拔以及阿布扎比电影委员会现金返还等一系列服务。NG9集团则将为电影委员会支持的项目提供酒店、租车、航班等旅游相关服务的优惠价格，包括游艇、私人飞机等特殊交通工具租赁服务。

创意媒体管理局行业发展总监哈利德·霍里表示，在努力将阿布扎比打造为世界领先创意中心的进程中，扩大本地产业供给始终是工作重点。与NG9集团的合作为投资和协作开辟了新机遇，将推动当地经济增长。

NG9控股集团首席执行官阿拉·阿尔阿里表示，集团致力于通过创新、本土合作、可持续发展和社区参与推动阿联酋经济发展。此次与创意媒体管理局的合作不仅将制作面向国际发行的优质内容，还将为阿布扎比年轻电影人才创造职业发展机会。

阿布扎比电影委员会负责人萨米尔·贾贝里表示，这一合作符合委员会吸引更多制作伙伴的愿景，特别是那些能够充分利用激励政策、展现当地多样化拍摄场景、启用本土制作专业人才和企业，并在影视作品中呈现阿布扎比丰富文化社会遗产的合作伙伴。

9Yards Pictures总经理拉米·特迈什对合作前景表示乐观，强调此举将在国际舞台上展示阿联酋创意实力。他确认，相关工作已经启动，将挖掘阿联酋在表演、导演、编剧等领域的人才，为他们提供本土和国际发展平台，构建强大的制作生态系统，提升具有现代感和国际影响力的阿联酋内容的全球影响力。

