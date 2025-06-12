国家媒体办公室主席在伦敦会见多国媒体界人士

阿通社伦敦2025年6月12日电 阿联酋国家媒体办公室主席兼阿联酋媒体委员会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·巴提·阿勒哈迈德阁下在国家媒体办公室总干事贾迈勒·穆罕默德·卡比博士陪同下，在伦敦与多位全球媒体、机构、公司和学术界领导人举行了一系列双边会谈。

这些会谈是国家媒体办公室为准备12月在阿布扎比举办"Bridge峰会"所做努力的一部分，旨在加强国际伙伴关系，扩大与全球机构合作的视野，丰富峰会内容，巩固其作为媒体对话领先平台的地位。

会谈讨论了加强合作和建立战略伙伴关系的机会，以促进创新媒体项目的增长，增强行业可持续性。

会谈涉及在丰富视觉和数字媒体内容方面的合作途径，以及利用最新技术支持媒体行业创新和创意。

阿勒哈迈德阁下强调，英明领导层对媒体的愿景源于对其作为建设知识社会和与世界文明交流桥梁重要性的坚定信念，他强调致力于与各种领先全球机构建立综合伙伴关系，提升国家媒体在全球舞台上的地位，并为其提供最新的专业知识和实践，以跟上快速变化。

阿勒哈迈德阁下表示，Bridge峰会承载着雄心勃勃的愿景，旨在建立一个跟上快速技术发展、展望数字媒体未来的先进媒体体系。我们通过这次峰会努力创建一个全球平台，促进媒体和技术先锋之间的建设性对话和知识交流，这将有助于开发创新的媒体解决方案，服务社会并促进宽容与共存价值观。

会谈包括了联邦国民议会议员、穆巴达拉投资公司主权伙伴关系部门负责人米拉·苏丹·苏韦迪阁下，穆巴达拉首席财务官马修·赫恩，商界人士兼媒体营销知名人物马丁·索雷尔爵士，Getty Images创意第一副总裁丽贝卡·斯威夫特博士，腾讯控股欧洲事务总经理兼首席执行官凌吉博士，Monks营销技术公司活动总监盖尔·阿莫劳，邦瀚斯拍卖行全球首席执行官沙比·努里，BBC亚洲网络负责人艾哈迈德·侯赛因，以及Blinkink执行制片人巴特·耶茨。