2025年世俱杯即将揭幕 26位世界杯冠军球员参战

阿通社迈阿密2025年6月12日电 国际足联（FIFA）12日公布了将参加2025年首届扩军版世界俱乐部杯的32支球队名单。本届赛事将于6月15日在美国揭幕，共有26位曾获世界杯冠军的球员参赛，创下世俱杯历史新纪录。

这些冠军球员来自阿根廷、法国、德国和西班牙四个国家，其中包括13名2022年世界杯冠军阿根廷队成员和9名2018年法国队球员。梅西、姆巴佩、布斯克茨、穆勒等球星将在本届赛事中亮相，进一步提升赛事关注度。

赛事期间，32支俱乐部将在11座美国城市的12个球场展开63场比赛，争夺首届扩军版世俱杯冠军。赛事汇聚来自81个国家的球员，其中22个国家此前未曾出现在世界杯决赛圈。

国际足联主席因凡蒂诺表示，世俱杯体现了足球全球化愿景，是国际足坛顶级人才的集中展示。多名世界杯冠军球员将争取实现国家队与俱乐部双冠伟业。

据悉，马德里竞技和河床俱乐部分别拥有6人和4人的冠军阵容。各俱乐部还通过特别转会窗口共引进58名新球员，投入达4.804亿美元。

参赛球员来源国家中，巴西以141人排名首位，阿根廷103人、西班牙54人、葡萄牙49人、墨西哥41人、美国40人。

阿联酋的阿尔艾因俱乐部有8名球员参赛；摩洛哥的维达德俱乐部有31人；沙特阿拉伯的希拉尔俱乐部有25人；埃及的阿赫利俱乐部则有23名球员。

根据规定，国际足联允许各队在6月27日至7月3日之间进行阵容调整，保障顶级球员参赛机会。