联合国大会通过决议要求加沙立即永久停火并结束封锁

阿通社纽约2025年6月13日电 联合国大会以多数票通过一项新的国际决议，紧急要求在加沙立即、无条件、永久停火。决议还要求以色列作为"占领当局"立即结束对加沙地带的封锁，开放所有边境通道，确保人道主义援助能够广泛抵达加沙地带各地的所有巴勒斯坦平民。

在联合国安理会近期未能通过由十个非常任理事国提出的类似决议草案后，联合国大会于周四举行第十次紧急特别会议续会进行表决。在联合国193个会员国中，149个国家投票赞成该决议，12个国家反对，19个国家弃权。

这项新的国际决议强调武装冲突各方必须尊重和保护平民，呼吁各国尊重和保护人道主义工作者，包括联合国工作人员。

决议要求加沙冲突各方遵守国际法规定的义务，立即并持续便利大规模人道主义援助进入加沙，包括食品、医疗用品、燃料、设备和住所，并全面、快速、安全、无障碍地提供清洁饮用水。

决议还"坚决"拒绝任何改变加沙地带和西岸人口结构的企图，谴责所有个人或集体强制迫迁计划。

决议同时要求以色列立即停止在西岸包括东耶路撒冷建设和扩建定居点、没收土地和拆毁巴勒斯坦房屋的行为，呼吁立即采取具体措施维护被占巴勒斯坦领土包括东耶路撒冷的领土完整，"确保加沙地带与西岸在巴勒斯坦权力机构管辖下实现统一"。

联合国大会主席菲勒蒙·杨在表决前发表讲话时强调了他所称的"加沙在20个月战争后的恐怖状况"的必要性。他表示，尽管这一问题十分紧迫，但联合国安理会在这一问题上仍然瘫痪，无法履行维护国际和平与安全的责任。

杨补充说，包括妇女和儿童在内的无辜平民继续遭到杀害且看不到结束的希望，人质继续被扣押，平民被故意剥夺食物、水和药品，并继续遭受强制迫迁，这是不可接受的。

杨指出，联合国大会及其会员国代表今天被呼吁采取行动，将他们对《联合国宪章》、国际法、正义以及每个人的尊严和价值的承诺转化为实地的有意义行动，强调所有这些价值观不仅仅是崇高理想，而是希望与和平的基础。

联合国大会主席在结束发言时表达了对下周将在纽约举行的关于实施两国方案的高级别会议的期待，认为这是各国展示在被占巴勒斯坦领土实现和平决心的机会。

