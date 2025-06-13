以色列对伊朗多地发动空袭 致多名高官身亡

阿通社德黑兰2025年6月13日电 以色列13日凌晨对伊朗发动大规模空袭，目标涵盖首都德黑兰及多座城市的军事基地和核设施。此次空袭造成伊朗多位高级军事领导人和核科学家死亡，区域局势骤然升级。

据报道，伊朗武装部队参谋长穆罕默德·巴盖里、伊朗伊斯兰革命卫队总司令侯赛因·萨拉米、革命卫队中央司令部司令古拉姆·阿里·拉希德以及核科学家穆罕默德·马赫迪·德黑兰吉和弗雷敦·阿巴西在袭击中丧生。伊朗最高领袖顾问阿里·沙姆哈尼则身受重伤。

德黑兰市区及全国多地传出剧烈爆炸声。以色列方面表示，空袭重点打击了核设施与军事目标。伊朗国家电视台证实，空袭多次命中位于伊朗中部的纳坦兹铀浓缩设施，并播出现场浓烟滚滚的画面。国际原子能机构亦证实纳坦兹设施遭袭。此外，伊朗西北部东阿塞拜疆省的三个军事目标亦遭空袭打击。

事件发生后，伊朗迅速任命哈比卜·西亚里为新任武装部队参谋长，艾哈迈德·瓦希迪接替侯赛因·萨拉米担任伊斯兰革命卫队总司令。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯通过发言人发表声明，对以色列在中东地区的军事升级表示“严重关切”，称其行为可能对当前伊朗与美国间的核问题谈判产生不利影响。古特雷斯呼吁伊朗与以色列双方保持最大限度的克制，避免局势进一步恶化。他指出，地区无法承受更广泛的冲突。

包括多个中东国家及国际社会在内的多国对以色列此轮空袭表示谴责，认为这是一种严重的军事升级行为，破坏地区稳定，可能引发更大范围的冲突，带来严重后果。

在袭击发生后，伊朗、以色列、伊拉克和约旦等国宣布临时关闭领空，暂停航班通行。

此次袭击引发全球能源市场震荡，国际油价大幅上涨。美国西德克萨斯中质原油价格上涨12.6%，至每桶76.61美元；布伦特原油上涨12.2%，至每桶77.77美元。