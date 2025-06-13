阿卜杜拉·本·扎耶德与美商务部长举行会谈 推进双边合作

阿通社华盛顿2025年6月13日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在对华盛顿进行工作访问期间，与美国商务部长霍华德·卢特尼克阁下举行会谈。

美国商务部长霍华德·卢特尼克对谢赫阿卜杜拉殿下及随行代表团表示欢迎。双方在会谈中讨论了阿联酋与美国之间的杰出战略关系，以及两个友好国家在加强和发展双边合作与伙伴关系方面的努力，以实现共同利益，为两国人民带来繁荣与兴盛。

双方还回顾了美国总统唐纳德·特朗普阁下于今年5月对阿联酋进行国事访问所取得的成果，及其在支持和扩大各领域双边合作轨道方面发挥的重要作用，这些合作服务于两国发展优先事项，首要包括人工智能，以及经济、金融、贸易等其他领域。

谢赫阿卜杜拉殿下在会谈中强调，阿联酋与美国拥有深厚的历史关系，建立在信任、相互尊重和共同利益的坚实基础之上，已成为支持共同发展、为两国人民实现更多繁荣进步的建设性和富有成效合作的典范。

他还强调，阿联酋与美国关系在各个层面都蕴含着增长和发展的广阔机遇，两个友好国家共同致力于利用这些机遇，实现全面发展和可持续经济繁荣的愿景。

出席会谈的阿方人员包括：阿联酋驻美国大使优素福·奥泰巴阁下、外交部政治事务助理部长拉娜·扎基·努赛贝阁下、外交部经济和贸易事务助理部长赛义德·穆巴拉克·哈吉里阁下。

