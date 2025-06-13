迪拜道路交通管理局推进绿色转型 260辆环保车投入使用

阿通社迪拜2025年6月13日电 迪拜道路与交通管理局宣布，已将员工执行任务使用的专用车辆中55%转换为环保车辆，总数达到260辆。该局通过在这一领域的努力巩固其领先地位，强调持续致力于加强环境可持续性，提高迪拜酋长国交通服务效率。

这一成果体现了该局努力贯彻迪拜最高能源委员会关于增加政府混合动力和电动车辆数量的指示，该指示敦促迪拜酋长国政府部门增加环保车辆数量。该局由此超越了2030年30%的既定目标。

迪拜道路与交通管理局行政支持部门行政服务管理处处长法蒂玛·曼杜斯表示："该局通过这一倡议确认其在减少碳排放和加强环境可持续性方面的战略承诺，与迪拜和阿联酋向绿色经济转型的全面愿景保持一致。这一举措体现了该局支持发展可持续交通部门方向的努力，鼓励在迪拜酋长国政府和私营部门车队中采用混合动力和电动车辆，从而有助于实现可持续发展目标。"

曼杜斯补充说："这一转型服务于该局根据三个轴心到2050年实现净零排放的努力和成就，即：公共交通工具、其所属建筑和设施以及废物管理。该局还在一系列旨在提高车队管理透明度和效率的措施范围内继续努力，包括更新车辆跟踪系统，在混合动力车辆维护和运营管理中采用现代技术。"

曼杜斯最后表示："该局制定了到2030年加强向环保车辆转型的长期计划，以有助于提高空气质量，支持迪拜酋长国向可持续城市转型的愿景。该局还鼓励员工使用混合动力车辆，提高他们对减少环境影响重要性的认识，同时组织关于高效节能最佳使用混合动力车辆的宣传培训课程。"