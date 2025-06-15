阿联酋16家康复机构同时通过CARF国际认证

阿通社迪拜2025年6月15日电 阿联酋健康服务机构15日宣布，其旗下16家康复医疗机构已获得国际康复设施认证委员会（CARF）认证，成为中东和北非地区单次获得该认证数量最多的医疗网络。

阿联酋健康服务机构总干事尤素福·穆罕默德·萨尔卡勒表示，此项国际认证是对该机构在发展专业康复服务方面成就的有力肯定，彰显其在构建创新型健康模式方面取得的进展，并体现出阿联酋医疗体系在国际上的信誉不断提升。

此次获得认证的机构网络涵盖所有符合CARF标准的下属医院，以及位于哈伊马角的物理治疗与运动医学中心。评估过程由CARF专家团队执行，持续数日，涵盖政策审核、康复项目评估、人员访谈、实地走访及绩效数据分析等多个环节。

健康服务机构辅助健康服务部门代理执行主任阿卜杜拉·努克比表示，为期三年的CARF认证，反映了机构对提供高质量、以患者为中心的康复服务的承诺。他指出，相关单位通过系统性发展计划，在治疗安全、患者参与、质量评估和技术应用等方面均达到了国际标准。

机构健康支持服务部门负责人拉蒂法·拉希德指出，此次认证的取得，离不开康复团队成员的协作与努力。她表示，成就的取得是机构推行卓越文化、持续提升服务质量的具体体现。

CARF认证是全球公认的康复服务领域国际标准，认证结果不仅肯定了阿联酋在康复医疗领域的专业水平，也凸显其在构建以创新、整合和可持续性为核心的健康服务体系方面的努力，符合国家公共健康战略发展方向。

