阿联酋计量体系建设提速 助推知识型经济与可持续发展

阿通社阿布扎比2025年6月15日电 阿联酋正不断加快建设以创新和先进技术为基础的知识型经济，计量科学（测量科学）正成为推动国家未来愿景实现的关键力量。这一基础性科学不仅提升生活质量、增强产业竞争力，还在保障交易公平、巩固经济领域标准可靠性方面发挥着核心作用。

在这一进程中，阿联酋计量研究院（EMI）发挥着主导作用。该机构构建起一套覆盖全国的计量体系，致力于将阿联酋打造成区域乃至全球值得信赖的精密测量中心。其工作直接服务于国家可持续发展战略，增强国家技术能力，并提升国际社会对阿联酋质量基础设施的信任度。

计量体系在维护社会与经济公平中具有关键地位。精准测量是确保商业与工业交易公正的基石，亦是保障消费者权益和促进公平竞争的重要工具。

可靠的测量系统有助于稳定市场、促进贸易并提高透明度，从而推动经济增长并增强投资者信心。阿联酋计量研究院通过构建健全的国家计量体系，推动创新、减少资源浪费、提升产品质量，进一步契合国家在环保和可持续发展方面的战略目标。

阿联酋通讯社从阿联酋计量研究院获悉，该机构正实施多项前沿项目，旨在提升测量精度并全面升级国家计量基础设施，使其达到国际先进标准。其中重点包括面向关键行业建设专业实验室：

• 质量、体积与流量实验室：满足工业与商业测量需求；

• 电学、时间、频率与功率实验室：服务于发电、电信和国防等领域；

• 长度与角度实验室：为建筑与精密工程行业提供技术支撑；

• 温湿度实验室：兼顾环境监测与工业过程控制；

• 力、扭矩与压力实验室：广泛应用于建筑、石油与天然气行业。

同时，针对化学计量实验室的可行性研究也已完成，该实验室将支持医疗健康、食品安全和环境监测等关键领域的标准化检测工作。

上述举措彰显了阿联酋在打造坚实科技基础设施方面的决心，进一步巩固市场信任，推动国家经济向竞争型、创新型转型。通过营造公平、透明且符合国际标准的商业环境，阿联酋标准与计量体系正为吸引投资、支持工业增长和实现国际接轨提供有力保障。

自2011年成立以来，阿联酋计量研究院作为国家计量能力建设的核心机构，不仅积极吸引国际专家资源，还通过先进的培训项目和国际合作战略，不断培养阿联酋本土计量人才。

如今，该院已成功培养出一批技术娴熟的本国青年专业人才，具备以最高质量标准领导国家实验室运作的能力，为国家测量科学体系的自主发展和国际认可奠定了坚实基础。