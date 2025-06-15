阿联酋亮相VivaTech 2025科技展 展示创新成果 引发国际关注

阿通社巴黎2025年6月15日电 在法国巴黎举行的“2025年VivaTech科技展”上，阿拉伯联合酋长国以高规格、多项目的方式参展，展现了其日益崛起的创新实力，不再仅是象征性参与，而是一次全面展现“以创新引领未来”的战略宣示。

在巴黎“博览公园”主展馆内，阿联酋展馆在众多全球科技企业中脱颖而出，以高水平参展内容吸引众多参观者，传达出“我们不等待未来，我们正在创造未来”的清晰讯息。

参展企业涵盖机器人、网络安全、人工智能、智能穿戴设备等多个领域，为欧洲创业者和投资者展示了阿联酋快速发展的创新生态。

其中，一辆由迪拜初创公司RoboHitech改装的自动驾驶摩托车吸引大量关注。公司创始人穆罕默德·沙姆西介绍称，该技术不仅是一项技术展示，更是可应用于安保、城市交通与物流领域的实际解决方案。

沙姆西表示：“我们的成就离不开阿联酋提供的良好创新环境。我们不是为市场而创新，而是为未来而创造。”他特别感谢国家领导层在技术、资金及信心上的全方位支持，正是这种支持使初创公司得以从迪拜走向国际舞台。

在同一展区，阿联酋公司Viai展示了一款面向专业运动员与户外探险者的智能运动眼镜。公司创始人阿卜杜拉·阿布·乌拜德指出，这款眼镜集成健康监测、导航、实时提醒等多功能，依托阿联酋本土技术发展，以实用性与智能化为特点，获得参展观众尤其是欧洲穿戴设备企业的积极反馈。

网络安全领域方面，阿联酋“CyberNet学院”校长穆罕默德·哈立德·沙姆西表示，阿联酋在构建国家网络安全体系方面的努力已超越传统教育范畴，正致力于打造新一代具备数字安全能力的专业人才。他强调，此次参展不仅是对学校项目的展示，更是宣示阿联酋在网络安全战略上严肃投入，从教育到系统建设，致力于形成完整生态体系。

他说，阿联酋如今已成为该领域的区域参考标准，吸引来自多个中东国家的学员参与学习。

从自动驾驶摩托车到智能穿戴设备，从网络安全教育到人工智能应用，阿联酋企业在此次VivaTech展会上不仅展示了产品，更展现出走向世界、引领技术潮流的信心和实力。

一位法国参观者在接受阿联酋通讯社采访时评论道：“阿联酋如今已不是在购买未来，而是在设计未来。”