迪拜发布2024年司法报告

阿通社迪拜2025年6月15日电 阿联酋副总理兼财政部长、迪拜第一副酋长、迪拜司法委员会主席谢赫马克图姆·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下15日发布迪拜2024年司法机关年度报告，全面展示迪拜司法系统在运营效率、服务质量和数字化治理方面的最新进展。

谢赫马克图姆表示，发展高效、透明和具有全球竞争力的司法体系是迪拜政府持续关注的优先事项。该报告已连续第三年整合迪拜全部司法机构数据，体现了对透明治理与绩效评估的高度重视。报告显示，司法体系运行高效，服务智能化程度持续提升，有力支持了迪拜打造世界一流法治城市的目标。

迪拜司法委员会秘书长阿卜杜拉·赛义夫·萨博西博士指出，迪拜法院、检察机关及司法监察局在谢赫·马克图姆殿下的直接指导下，紧密协作，始终秉持最高标准推进司法工作。年度报告不仅是绩效展示的工具，也是发现问题、推动改革的重要依据。

2024年，迪拜司法体系共颁布84项监管决议及50项司法立法，完成39项专项研究，支持多个改革项目的实施。迪拜法院发布司法判决19,329项，举行远程听证21,091场，视频调查9,672次，处理智能请求1,518,620项，较2023年增长约77%。检察机关发布智能刑事判决41,457项，智能保释申请达9,189项。

人员结构方面，司法系统成员总数增至429人，同比增长17%。全年提供978小时培训，覆盖385名成员，体现对专业能力建设的高度重视。

司法服务能力显著增强。2024年迪拜法院民事案件调解总金额达362亿迪拉姆，较前一年增长逾250亿。一审判决准确率达85%。上诉及最高法院审理周期分别缩短19%和9%。执行环节完成请求1,288,191项，结案率100%，执行回款增至93亿迪拉姆；“阿勒海尔法院”项目救助金额达6030万迪拉姆，同比增长36.5%。

检察机关介入1031起非刑事案件，全年处理刑事案件40,894起，占总量88.3%。刑事判决及时执行率达95.7%，刑事案件调查与处理及时率为85.1%，指控准确率达94.1%，展现司法效率和公正性的双重提升。

司法监察局依据2024—2026战略加强监督，全年完成监察报告708份，同比增长18%，受理250起与司法工作相关的投诉，提升公众信任度。

迪拜司法委员会表示，将持续推进司法系统现代化，保障公平正义，促进法治环境优化，服务迪拜社会可持续发展战略。委员会致力于落实司法独立，保障司法人员尊严与专业水平，建设透明、公正、具有全球竞争力的法治体系。