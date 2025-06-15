穆罕默德·本·拉希德：我们的目标是到2031年实现阿联酋非石油类对外贸易总额达到4万亿迪拉姆

阿通社迪拜2025年6月15日电 阿联酋副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下表示，在国家总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的领导下，阿联酋在各领域持续取得发展成果，非石油外贸的快速增长已成为国家经济多元化的重要支柱。

谢赫穆罕默德指出，2025年第一季度，阿联酋非石油外贸总额达到8350亿迪拉姆，同比增长18.6%，远高于全球2%至3%的平均水平；非石油出口同比增长达41%，创下历史新高。

他说：“我们原定2031年实现4万亿迪拉姆非石油外贸总额的目标，但有望在未来两年内提前实现（比原计划提前四年）。2024年，阿联酋国内生产总值增长4%，达到1.77万亿迪拉姆，非石油行业对国民经济的贡献率达到75.5%。”

谢赫穆罕默德强调：“由国家总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下领导的经济发展进程在阿联酋历史上取得了卓越成就。感谢真主，我国社会、经济及战略稳定指标已达历史最高水平。我们坚信，在真主庇佑下，阿联酋的未来将更加光明。成千上万的工作团队正齐心协力，朝着实现国家全球雄心的目标不断前进。”

根据官方数据，2025年第一季度，阿联酋非石油出口总额达1773亿迪拉姆，同比增长40.7%，环比增长15.7%。这是首次非石油出口在阿联酋非石油对外贸易总额中占比超过21%，体现出其增长势头已显著超越进口与再出口业务。

再出口业务同比增长6%，达1891亿迪拉姆。进口同比增长17.2%，达4686亿迪拉姆，但环比下降1.7%。

此外，阿联酋与全球前十大贸易伙伴的非石油贸易在今年一季度同比增长20.2%，与其他国家增长16.9%。其中，对印度贸易增长31%，对沙特贸易大幅增长127%，实现翻番；与土耳其增长8.3%，与中国增长9.6%，均超过近年来的历史纪录。