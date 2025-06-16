中国国家防总对浙江启动防汛四级应急响应

阿通社北京2025年6月16日电 据中国日报报道，台风“蝴蝶”残留环流目前正在影响江南及华南等地区。15日，全国防汛抗旱指挥部启动浙江省防汛四级应急响应，同时继续维持防汛防台风三级应急响应。

国家防总办公室、应急管理部15日继续组织气象、水利、自然资源等部门联合会商,点对点调度广东、江西、浙江、内蒙古等重点省份,研判台风“蝴蝶”发展态势及华南、江南、东北等地强降雨发展趋势,滚动部署当前防汛防台风工作。

国家防总办公室负责人介绍,台风“蝴蝶”先后登陆海南、广东并深入内陆,给海南、广东、广西等省份造成较重灾害损失。15日,受台风“蝴蝶”残余环流和冷空气共同影响,江西中北部、浙江中部等地局部有大暴雨。此外,内蒙古东南部局部也有大暴雨,致灾风险较高。

该负责人强调,要压实各级各部门责任,特别要夯实基层防御责任,进一步强化山洪灾害危险区、地质灾害易发区、城市低洼易涝区以及中小水库等重点部位隐患的排查整改;要在重点部位和薄弱环节前置各类抢险救援队伍和必要的物资装备;要妥善安置海南、广西、广东等地因台风受灾群众,及时下拨救灾资金、调运救灾物资,加快推进灾后恢复重建。

据悉,国家防总办公室前期派出的2个工作组继续在广东、广西指导防汛救灾工作。